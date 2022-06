De Lammenschansweg wordt over enkele jaren helemaal opnieuw ingericht. Dat heeft het Leidse college deze week besloten. Nu er de komende jaren nog eens vele duizenden woningen in Leiden worden bijgebouwd, waarvan een flink deel in de Lammenschansdriehoek, moet de verkeersveiligheid van de belangrijke verkeersader worden aangepakt.

Bij de herinrichting wordt de weg meteen vergroend en krijgen ook hier de fietsers meer ruimte. Bijvoorbeeld door de ventwegen te transformeren tot fietsstraten waar auto's te gast zijn. Ook enkele kruispunten die de afgelopen jaren als onveilig uit de cijfers naar voren kwamen, worden aangepakt. Bijvoorbeeld de kruisingen van de Lammenschansweg met de Koninginnelaan en met de Tomatenstraat.

Naast de woningbouw in de Lammenschansdriehoek is in hetzelfde gebied ook 'De Ananas' gebouwd met honderden appartementen en blijft Leiden als stad groeien. "Daardoor wordt het sowieso drukker op de invalswegen", zegt wethouder Ashley North. "Bij de nieuwe inrichting is ook ruimte voor groen belangrijk. De vergroening maakt de Lammenschansweg niet alleen aantrekkelijker als entree van de stad, maar zorgt ook voor verkoeling, opvang van regenwater en voedsel en beschutting voor dieren."

De Lammenschansweg is in het onlangs gesloten coalitieakkoord ook benoemd als groene verbinding tussen het Singelpark en een buitenring van parken zoals de Oostvlietpolder en Cronesteyn. De gemeente maakt daarbij de vergelijking met een fietswiel met groenen spaken. De Lammenschansweg moet één van de spaken worden.

Hoe de weg er na herinrichting bijligt, is nog niet besloten. De gemeente begint nu aan een traject waarbij belanghebbenden daarover mee mogen denken. Volgend jaar kan de gemeenteraad dan een besluit nemen, maar de daadwerkelijke transformatie begint waarschijnlijk pas in 2026. De werkzaamheden zullen zo'n twee jaar in beslag nemen.