Op het werkterrein van de RijnlandRoute langs de A4 heeft vanmorgen vroeg een grote brand gewoed. Daarbij zijn loodsen van de aannemerscombinatie die aan de nieuwe verbindingsweg werkt is de as gelegd.

Van de opslagloodsen aan de Rietpolderweg is weinig over, de schade moet enorm zijn. Er lag volgens een van de betrokkenen ter plaatse voor kapitalen aan materialen opgeslagen. Onder andere lampen, brandblussers voor de Corbulotunnel en meerdere golfkarren voor het vervoer van en naar de tunnel zouden bij de brand verloren zijn gegaan.

Of de brand ook vertraging voor de oplevering van de Rijnlandroute betekent, kon een woordvoerder van COMOL5 vanmorgen nog niet zeggen. "Het is net gebeurd en we moeten de impact nog bepalen."