In tenminste vijf appartementen aan de Morssingel in Leiden is woensdagmiddag waterschade ontstaan door kluswerkzaamheden. In een appartement brak een waterkraan tijdens de werkzaamheden. Om de watertoevoer van de kraan te stoppen, moest de hoofdwaterleiding in de berging van het appartementencomplex worden afgesloten.

De gealarmeerde brandweer is met waterstofzuigers de strijd met het overtollige water aangegaan. In het appartement stond op een moment ongeveer 10 centimeter water, dat ook via een natuurlijke weg naar de benedenverdieping stroomde. Door het afsluiten van de hoofdwaterleiding was een groot aantal appartementen van het complex afgesloten van het water. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden