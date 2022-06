Horecaondernemers in het centrum van Leiden mogen tijdens de viering van Leidens Ontzet kleine evenementen organiseren. De gemeente denkt daarbij aan podia voor live-acts. Daarmee kan de drukte in de stad naar verwachting beter worden gespreid.

Naast festiviteiten in het centrum komt er ook dit jaar in Park Matilo weer een groot feest voor jongeren. Daarvoor trekt de gemeente Leiden twee ton uit. De kosten voor extra middelen om de veiligheid te garanderen worden voorlopig geraamd op 80.000 euro.

Na twee coronavieringen kijkt de gemeente nu naar de toekomst. Een viering zoals in 2019 kan niet meer. Het was toen veel te druk in het centrum, ondanks de afzettingen die rond het gebied waren neergezet en de inzet van een groot aantal beveiligers. "Er deden zich allerlei riskante en onveilige situaties voor", schrijft burgemeester Lenferink in een brief aan de gemeenteraad. Er is daarom gekeken hoe 3 oktober in de toekomst op een veilige manier gevierd kan blijven worden.

Het grootste risico blijft volgens Lenferink een te grote drukte op een of meer plekken. Met name in het gebied rondom de Nieuwe Rijn. "De verwachting is dat zelfs zonder evenementen ter plaatse veel bezoekers naar dat gebied zullen komen. Bij een open evenement is die drukte niet makkelijk te sturen. Door een goede spreiding van kleinere evenementen en het voorkomen van een te grote attractiviteit van een activiteit op een te klein oppervlakte, hopen we een mooi feest voor de Leidenaren te kunnen faciliteren", aldus de burgemeester die spreekt van een 'transitiefase'.

In het gebied rond de Nieuwe Rijn, de Hooglandse Kerk en de Burcht mag er minder, omdat daar volgens de gemeente dus sowieso al veel mensen heenkomen. Ondernemers en organisatoren krijgen in die gebieden minder mogelijkheden voor evenementen, omdat die bijdragen aan de 'overcrowding' waardoor de openbare orde en de veiligheid in het gedrang kwamen.

Leidens Ontzet is en blijft volgens het stadsbestuur een belangrijk stadsfeest voor bezoekers van binnen en buiten Leiden. Het afzetten van delen van de openbare ruimte met hekken past niet bij zo'n open evenement en daarom worden er dit jaar dus andere maatregelen getroffen.

Om een feest in Park Matilo in goede banen te leiden, worden extra maatregelen genomen. Zo wordt het aantal bezoekers tot het terrein beperkt tot iets minder dan 5.000 en worden goed bereikbare routes voor de hulpdiensten beter geborgd.