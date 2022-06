Een minderjarige jongen uit Voorschoten is woensdag aangehouden op verdenking van een verkrachting in Leiden. Een 27-jarige vrouw werd daar eerder deze maand het slachtoffer van op de Stadhouderslaan, ter hoogte van de Schelpenkade. De politie toonde dinsdag beelden van de verdachte in Team West. Dankzij tips kon hij worden aangehouden meldt mediapartner Omroep West.

Het zedenincident gebeurde op maandag 13 juni rond 13.45 uur. De vrouw werd naar de grond gewerkt en verkracht. Omdat het slachtoffer om hulp schreeuwde, ging haar belager ervandoor. Hij stapte op een fiets en reed weg. Op zijn vlucht is hij gefilmd. Nadat Team West de beelden toonde, kreeg de politie meerdere tips, waarbij ook de naam van de verdachte werd genoemd. De politie laat weten dat hij wordt overgebracht naar een politiebureau om te worden verhoord.