De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft de op scherp staande handgranaat veiliggesteld die dinsdagmiddag werd aangetroffen voor een bedrijfspand aan de Kenauweg in de Leidse Stevenshof. De granaat is voor verder onderzoek meegenomen.

De politie weet nog niet door wie, wanneer of waarom de handgranaat voor het bedrijfspand is achtergelaten. Geruchten dat de bedreiging te maken heeft met twee eerdere beschietingen van de Marrakesh Lounge in de Herenstraat kan of wil de politie niet bevestigen. "In ons onderzoek nemen wij mee of er een link is met eerdere incidenten in Leiden", zo laat een woordvoerder van de politie desgevraagd aan Sleutelstad weten.

Uit informatie van het Kadaster blijkt dat de panden aan de Herenstraat en de Kenauweg niet van dezelfde eigenaar zijn.