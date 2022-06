Een ouder echtpaar uit Leiden is 2750 euro armer, nadat ze zijn opgelicht door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Die maakte hen wijs dat hun pinpassen geblokkeerd moesten worden, omdat er een vreemde transactie op hun rekening was gedaan. De pasjes werden vervolgens bij het echtpaar thuis opgehaald. Maar omdat het 73-jarige slachtoffer toch wat argwaan kreeg, maakte hij een foto van de man die langskwam. Diezelfde man is even later op camerabeelden te zien die door de politie zijn getoond in het opsporingsprogramma Team West van mediapartner Omroep West, als hij de rekeningen van het stel plundert.

De Leidenaar is op maandag 28 maart in zijn garage aan het werk, als hij wordt gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. "Hij vroeg of wij een transactie naar Oekraïne gedaan hadden. Ik zei dat dat niet het geval was. Er zou dus iets aan de hand zijn met mijn rekening, iemand anders moest dat dan gedaan hebben. Daarom moesten mijn passen geblokkeerd worden", vertelt de man.

Er wordt gevraagd of meneer naar het kantoor in Utrecht kan komen, maar dat is voor hem geen optie. Dan biedt de man aan de telefoon aan om een collega langs te sturen om alles in orde te maken. Het slachtoffer moet alvast zijn pincodes inspreken. Die is nodig om de passen te blokkeren, wordt hem wijsgemaakt.

Je trapt er toch in

"Het dringt helemaal niet tot je door dat iemand de boel zit te belazeren", vertelt de vrouw van het slachtoffer. "Je bent zo verbluft. Op een of andere manier trap je er toch in en vertel je alles." De man aan de telefoon geeft de naam door van degene die langskomt, en een code die het slachtoffer aan hem moet vragen. Even later staat er inderdaad een man voor de deur die de code doorgeeft. "Wat hij precies heeft gezegd, weet ik niet meer. Maar het kwam er op neer dat hij de bankpassen nodig had om ze te blokkeren. Mijn vrouw zei dat ze het niet helemaal vertrouwde en toen heb ik een foto van hem gemaakt", vertelt de man. "Toen griste hij de pasjes van tafel af en was hij in een mum van tijd vertrokken."

Gestraft

Het echtpaar heeft door dat ze zijn opgelicht en proberen snel hun passen te blokkeren. Maar omdat het om meerdere banken gaat, lukt het niet bij allemaal om dat op tijd te doen. En de oplichter gaat snel te werk want een paar minuten later neemt hij al geld op van de rekeningen van het stel. Dat doet hij bij de geldautomaat bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden. In totaal maakt hij 2750 euro buit.

"Het liefst zou ik willen dat ze gestraft worden", zegt de 73-jarige Leidenaar over de daders. "Zodat ze het niet meer bij anderen kunnen doen. Het geld vind ik dan nog bijzaak, hoewel ik dat wel graag terug zou willen hebben. Het is voor ons een aardig bedrag."

Slapeloze nachten

De oplichting heeft een flinke impact op het echtpaar. "Ik heb er soms nog slapeloze nachten van", vertelt de vrouw. Haar man vult aan: "Ik vind het stom van mezelf. Niemand snapt dat wij er in getrapt zijn. Maar ze doen het zo professioneel. Ik kon nergens van zeggen: dat is niet echt. En we zijn zelf niet zo om iemand te misleiden, dan verwacht je het van een ander ook niet. De onschuld in de mens wordt gestraft, eigenlijk."