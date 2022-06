Bij een bedrijfspand aan de Kenauweg in Leiden is dinsdagmiddag een explosief gevonden. Het gaat om een handgranaat. Een deel van de Kenaustraat en de naastgelegen Hadewychlaan is volledig afgezet door de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse en doet verder onderzoek naar het explosief. De handgranaat zou voor het pand liggen met de veiligheidspin eruit. Omdat het explosief op scherp staat, mogen de mensen in de omliggende bedrijven niet naar buiten.