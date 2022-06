"Ik wist niet dat de DZB zoveel deed." "Steeds vernieuwend." "Verrassend dat ze al zo lang bestaan." "Het enthousiasme van de mensen. Ze willen je allemaal vertellen wat ze doen." Een greep uit de reacties van diverse bezoekers aan de open dag van de DZB. Precies wat directeur Noëlle ter Woerds van de DZB voor ogen had. "We willen laten zien wat we doen en waar we voor staan."

De Leidse organisatie die al 50 jaar mensen een beschutte werkplek biedt of begeleidt naar werk bij een andere werkgever, wilde zich afgelopen vrijdag van zijn meest veelzijdige kant laten. Op het terrein aan de Nachtegaallaan, nabij de Wassenaarseweg, waar de Ecotuin, het Circulair Warenhuis en de Groenvoorziening zit, hield de organisatie open huis.

Alle facetten van het werk van de DZB kwamen aan bod. Er was natuurlijk chocola. Bonbons en een grote bak om fruit en spekkies in te dopen. Wat natuurlijk af en toe wat geknoei opleverde. Verder supergezonde groentesapjes die ook echt lekker werden gevonden. Onder andere door burgemeester Henri Lenferink. Hij verrichte de openingshandeling door samen met Ter Woerds de planten die 'DZB 50' vormen een flink plens water uit een gouden gieter te geven.

Maar je kon ook inhoudelijk meer te weten komen over de DZB. Zoals het montageteam dat er stond met een 3D-printer en waarvan de medewerkers tekst en uitleg geven over het maken van de etui's voor allerhande pasjes (bank, museumkaart, rijbewijs, supermarkt). Ze maken er wel dertigduizend per week en zijn trots op alle voorkomende werkzaamheden die er samen voor zorgen dat de opdrachtgever de juiste order krijgt. Tot aan het bestickeren van de dozen toe.

Ook was er een kraam met virtualrealitybrillen. Op die manier kun je verschillende beroepen in de praktijk aan het werk zien. Bekijken of het wellicht bij jou past, voordat je allerlei bedrijven moet gaan bezoeken. Handig in tijden van corona, maar ook daarbuiten. Collega's van de sociale werkplaats uit Brabant waren onder de indruk. "Heel mooi instrument, wij zijn er ook al een beetje mee bezig. We komen hier kijken om te zien hoe Leiden het aanpakt."

Het Circulair Warenhuis presenteerde zich met een aantal stands met houtbewerking en wat je allemaal kunt doen met plastic afval uit bijvoorbeeld ziekenhuizen. Al het plastic wordt op kleur gesorteerd en vermalen. Vervolgens worden dan weer sommige kleuren samengevoegd en verwerkt tot onderzetters en tegels.

Verder was de winkel van de Ecotuin ook open. De eitjes zijn het meest favoriet. "En dan vooral de groene", vertelt een van de medewerkers. "Die worden gelegd door een speciaal ras kippen." Naast de grote moestuin lopen er zo'n kleine 200 kippen rond, verschillende soorten door elkaar. De winkel is elke donderdag tot 16.00 uur open.

Verder was er allerhande vermaak op het terrein. Je kon de Kop van Jut een klap geven, ballen in klompen gooien, kippen vangen (geen echte hoor), spijkers zo snel mogelijk in een blok hout slaan en plastic eendjes laten vliegen. Er was muziek van vrouwenkoor Er welt een traan en zeemanskoor Rumor di Mare.