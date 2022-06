Met man en macht is er het afgelopen weekend gewerkt om het Storm Aquapark in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam op te ruimen. De kapot gestoken attracties werden één voor één uit het water gesleept, meldt mediapartner Omroep West. 'Mijn emoties gingen op en neer.

'

Eigenaar Pieter Alders vond zondag één van de meest pijnlijke dagen in de nasleep van zijn verwoeste park. 'Wanneer die attracties uit het water gehesen worden, besef je pas echt wat er is gebeurd', vertelt hij. 'Je ziet hoe doelbewust deze actie is uitgevoerd. De attracties zijn weloverwogen aan de onderkant kapot gesneden, op zo'n manier dat ze niet meer te repareren zijn.'

Alders bekijkt nu of hij met het geld van de crowdfunding nieuwe waterattracties kan aanschaffen, die op korte termijn geleverd kunnen worden. 'Op de grote en bijzondere attracties die wij hadden, zit vaak een levertijd van een jaar. Daar schieten we nu niets mee op. Maar we proberen toch nog genoeg op te bouwen, om dit seizoen een leuke speelplek voor kinderen aan te bieden.' Het aquapark kan nog steeds gebruikt worden. Er staan nog steeds een paar attracties en ook het suppen en vlotten bouwen gaat gewoon door. 'Via de site kunnen nog steeds reserveringen worden gemaakt', benadrukt Alders.

Hulp van alle kanten

Ondanks alle ellende waren er ook blije emoties bij de eigenaar. 'Het uit het water trekken van de attracties werd gedaan door allerlei vrijwilligers die hier niets voor vragen. Ik had niet geweten, hoe ik dit anders had moeten regelen.' Onder meer een duikbedrijf, een kraanbedrijf en een logistieke organisatie hielpen bij het ruimen. 'Als ondernemer ben ik gewend om het allemaal zelf te doen', zegt Alders daarover. 'En nu ineens wil iedereen helpen. Dat is ook goed, want dit is te groot om alleen op te lossen.'

Een paar dagen na de verwoesting van het park, startte een jeugdvriend van Alders een crowdfundingactie. De teller stond maandag op ruim 22.000 euro. Omdat het park in de openlucht staat, kon Alders geen volledige verzekering afsluiten voor zijn park. Dat maakt de persoonlijke schade extra groot. 'Ik besef steeds meer wat de schade voor mij en specifiek voor mijn gezin betekent. We hebben alles bij elkaar een half miljoen schade. Zoiets kan niemand dragen, ook wij niet.'

Veel kosten

De crowdfunding helpt wel, zegt Alders. 'Maar er zijn zoveel kosten die gedekt moeten worden. Bijvoorbeeld beveiliging van het park, het terugbetalen van boekingen, de nieuwe toestellen en ga zo maar door.' De schrik zit er bij de familieleden van Alders goed in. 'Zeker omdat de actie zo gericht lijkt. Je gaat haast denken dat het persoonlijk is. Daarom maken mijn vrouw en kinderen zich zorgen.'

Toch probeer Alders positief te blijven. 'Je merkt door alle hulp dat mensen ons park een warm hart toedragen. Het is nu dan wel een stuk kleiner. Maar klein kan ook fijn zijn.'

Grootste waterpark van Nederland

Op 1 juni opende het Storm Aquapark in recreatiegebied Vlietlanden bij Leidschendam.. Het park beslaat 2500 vierkante meter en is daarmee het grootste waterpark van het land. Alders zegt er tonnen in geïnvesteerd te hebben. Precies op het moment dat het park goed zou gaan lopen, werd het vernield.

Kort na de vernielingen speelden jongeren na sluitingstijd illegaal op de kapotte attracties van het waterpark. 'Dat maakte het ruimen nog lastiger, omdat de attracties verder in het water waren geduwd', zegt Alders.

