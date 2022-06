Meerdere dagen is er door de politie met man en macht gezocht in het water van de Nieuwe Rijn in Leiden. Er werd gezocht naar bewijsmateriaal in de moordzaak van de veertienjarige Esmee, die eind vorig jaar om het leven werd gebracht. Lang konden de opsporingsinstanties niet zeggen waarnaar werd gezocht, maar maandag laat het Openbaar Ministerie desgevraagd aan mediapartner Omroep West weten dat het om de telefoon van Esmee ging.

De eerste keer dat er in het water werd gezocht - op 12 januari van dit jaar - was dat op basis van 'eigen bevindingen', zegt een woordvoerder van het OM. De twee dagen op rij dat er werd gezocht op 10 en 11 maart was dat op aanwijzing van de verdachte. Bij de zoektochten werden onder meer duikers, magneten en politieboten met sleepnetten ingezet.

Geen van de onderwaterzoekingen had het gewenste resultaat. 'Helaas is de telefoon tot op heden niet teruggevonden', zegt de OM-woordvoerder. Ondanks dat de telefoon van Esmee spoorloos is, kon de politie wel een sms-bom versturen naar al haar contactpersonen. Het Openbaar Ministerie had namelijk wel toegang tot haar contacten.

Pieter Baan Centrum

De veertienjarige Esmee werd 30 december 2021 rond middernacht als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd ze door een groepje sporters dood gevonden bij een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. De 32-jarige Olivier van de G. uit Leiden werd al snel aangehouden en bekende later een seksuele relatie te hebben gehad met Esmee.

Tijdens de laatste rechtszaak werd bekend dat het onderzoek naar de moord en misbruik zo goed als afgerond is, ook zonder de telefoon van Esmee in handen te hebben. Er wordt nu nog gewacht op de uitslag van het onderzoek in het Pieter Baan Centrum waar de verdachte binnenkort heengaat. Het is de bedoeling dat de zaak 14 en 15 november inhoudelijk behandeld wordt door de rechtbank.