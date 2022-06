Woningcorporatie Portaal gaat 142 woningen aan de Oranjegracht en omgeving isoleren. De daken, gevels en begane grondvloeren worden aangepakt. Daarmee gaan de woningen van gemiddeld energielabel C naar label B.

De 142 woningen zijn gebouwd in 1978 en zijn toe aan groot onderhoud en isolatie. Na gesprekken met bewoners kwam naar voren dat ze veel last hebben van vocht, tocht en kou. "Door goed te isoleren maken we de woningen energiezuiniger", zegt Portaal. "Het energieverbruik van de bewoners gaat daardoor, bij een gelijkblijvend gebruik van de woning, omlaag. Dat is een grote winst deze tijd van hoge energieprijzen. De verbeteringen reduceren ook de CO2-uitstoot."

Het gaat om de appartementen en eengezinswoningen aan de Oranjegracht, Waardgracht, Langestraat, Groenesteeg, Oosterkerkstraat en Minnestraat. De werkzaamheden staan gepland voor dit najaar.