De Leidse VVD is tevreden met het besluit van de gemeente Leiden om aangifte te doen tegen de daders van het vandalisme bij de volière in het Plantsoen. Toch vraagt raadslid Alyssa Voorwald zich af of de aangifte genoeg is om herhaling in de toekomst te voorkomen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de vogels vrijgelaten onder het motto 'Vogelvrij'. De historische volière, daterend uit 1867, is daarnaast beklad met deze leus. Hoewel diverse vogels zijn teruggevonden en gevangen, is niet elke vogel terecht. De kans is groot dat één of meerdere dieren het niet zullen of hebben overleefd, omdat zij in gevangenschap zijn opgegroeid.

Gevolgen

Wethouder Ashley North (GroenLinks) sprak meteen van een 'onverantwoorde rotactie', maar naast de aangifte is er nog niet bekend hoe de volière zal worden hersteld en beschermd. Voorwald (VVD) stelt daarom raadsvragen aan het college van b en w of het mogelijk is preventieve veiligheidsmaatregelen te treffen bij de vogelkooi. De organisatie achter de actie, 'De Zwarte Tulp', heeft namelijk aangegeven over te gaan op vervolgacties als de vogels in de kooi worden vervangen.

Daarnaast pleit de VVD ervoor om de kosten te verhalen op de daders, ook bij eventuele volgende acties.