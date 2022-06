Een dichtgetimmerd pand in de Herenstraat is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Het gaat om het pand waar in het verleden de Marrakesh Lounge was gevestigd. Die werd na een eerdere beschieting door burgemeester Lenferink gesloten om de buurt te beschermen. "Zo'n zaak wordt natuurlijk niet zomaar beschoten," zei de burgemeester toen.

Afgelopen nacht kreeg de politie rond 3.15 uur een melding over de beschieting. Omwonenden hadden schoten gehoord. Onderzoek wees uit dat er inderdaad meerdere kogelgaten in de houten beplating zaten. "Ja, het was weer raak vannacht", zegt een overbuurvrouw terwijl ze misprijzend naar het pand kijkt. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden.

Eigenaar Alan Mohammad van de lounge zegt geen idee te hebben waarom zijn zaak opnieuw is beschoten. "Ik werd om 6.00 uur door de politie gebeld met dat er om 3.00 uur geschoten was. Meer weet ik niet", aldus de eigenaar tegen Omroep West. Hij geeft aan plannen te hebben om de zaak te verkopen: "Ik wil dit hoofdstuk afsluiten en klaar zijn." In november vorig jaar kondigde Mohammad tegenover Sleutelstad nog aan in beroep te gaan tegen het intrekken van zijn vergunningen.

In de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september is hetzelfde pand ook beschoten. Toen raakte een persoon die in het pand aanwezig was lichtgewond en werd de horecagelegenheid later door de gemeente gesloten. Eerst tijdelijk en later permanent.

Getuigenoproep

De politie spreekt graag met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de beschieting. "Heeft u in de nacht van 25 op 26 juni iets verdachts gezien in de omgeving van de Herenstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-88 44. Anoniem informatie geven kan via 0800-7000", aldus de politie in een oproep.