De kleine tuinvereniging Het Zonneveld aan de Nachtegaallaan in Leiden bestaat tachtig jaar. Dat jubileum werd zaterdagavond gevierd in het gebouw van Speeltuinvereniging Vogelenwijk met een feestje voor zowel leden als oud-leden. Er waren lekkere hapjes, het jubileumlied werd uitbundig gezongen en wethouder Ashley North (GroenLinks) kreeg het eerste exemplaar aangeboden van een historische kalender.

"De vereniging is in 1942 opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog als voedseltuin voor de bewoners in de omgeving. Toen al zag de gemeente in dat er voedseltekorten zouden komen", vertelt de voorzitter van het Zonneveld, Leo van der Geest. "Eigenlijk is er hier de afgelopen tachtig jaar niet heel veel veranderd. We zijn een van de weinige tuinverenigingen waar je niet mag slapen. Bij ons zijn de voorzieningen zeer sober. Het is een tuintje, een kasje en hooguit een schuurtje erop."

Voor het jubileum is een speciale historische kalender gemaakt door de tuinders. "De jubileumwerkgroep heeft voor de kalender de rijke historie, allerlei anekdotes en foto's van de vereniging verzameld. Het is eigenlijk een neutrale jaarkalender. Ik ga hem zelf gebruiken om te noteren wanneer ik zaai en oogst. Tuinvereniging Zonneveld is een leuk stekje. Tuinieren is lekker simpel. Het is een kwestie van een beetje schoffelen en lekker oogsten", aldus Van der Geest.

Hij krijgt bijval van wethouder Ashley North die voor het eerst het tuincomplex bezocht. "Ik vond de tuintjes prachtig. Het is een tuinvereniging waar alleen maar getuinierd wordt. Er staan geen huisjes op. Er is geen elektriciteit. Je ziet hier veel natuur. We willen als gemeente dan ook toewerken naar kleinere tuinen met veel aandacht en ruimte voor de natuur. Maar er zijn ook tuinverenigingen met een andere identiteit en die koester ik ook."

Het gaat goed met de tuinverenigingen. Er is veel vraag naar een volkstuin sinds de uitbraak van corona en veel tuinverenigingen werken dan ook met een wachtlijst, ook Het Zonneveld. De wijkfunctie van tuinvereniging Het Zonneveld voor de Vogelwijk en het nabijgelegen deel van Oegstgeest is wel opvallend. Meerdere generaties buurtbewoners maken soms al vanaf de oorlogsjaren gebruik van het tuincomplex aan de Nachtegaallaan.