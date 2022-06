De partij Studenten voor Leiden wil dat het stadsbestuur meer gaat doen om de mentale problemen bij jongeren aan te pakken. In het pas gepresenteerde coalitieakkoord is wel aandacht voor eenzaamheid, maar voor mentaal welzijn niet. Studenten voor Leiden wil het daarom op de agenda zetten. "Jongeren hebben geen uitzicht op een fatsoenlijk leven."

Fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss noemt het een urgent probleem. Uit cijfers blijkt dat de mentale problemen de laatste jaren toenemen. "De coronacrisis versnelde dat proces", zegt hij. Volgens Wiegand Bruss komt dat vooral door factoren van buiten. "Er ligt veel druk op jongeren om te presteren en daarom ervaren ze veel stress. Verder kunnen ze geen huis kopen en komt de klimaatcrisis daar nog eens bovenop."

Met een motie vraagt Studenten voor Leiden aan het stadsbestuur om met een concreet plan te komen. Een convenant studentenwelzijn. Daarin moet de gemeente in gesprek met de jongeren en moet dat uitzicht wel geboden worden. "Het liefst voor de herfst, want nu is het nog lekker weer en gaat het nog wel, maar als de dagen straks wat grijzer zijn, dan nemen de problemen weer toe."