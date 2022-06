Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag vogels losgelaten uit de volière in het Plantsoen in Leiden. Het gaat om een gerichte actie, zo blijkt uit op de vogelkooi aangebrachte tekst 'Vogelvrij'.

Het statige vogelonderkomen siert het Leidse stadspark al sinds 1867. In 1939 werd de volière herbouwd. De gemeente Leiden is er eigenaar van. Of er aangifte is gedaan, is nog niet bekend.