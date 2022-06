De showdowners van de Leidse GSV De Sleutels hebben bijzonder succesvolle weken achter de rug. Op zondag 12 juni werden Jeroen Tulp en Stefan Heuker tweede en derde bij de mannen op het Nederlands kampioenschap. Helma van der Boom werd bij de vrouwen zelfs Nederlands kampioen.

Zaterdag 18 juni was er ook nog het Zuid-Hollandtoernooi. Daar won Stefan Heuker in Leiden de finale van Jeroen Tulp. "We zijn een sterke vereniging, omdat we elkaar allemaal helpen", legt Heuker uit. "Het was ook wel een beetje toeval dat iedereen zijn dag heeft", vindt Van der Boom.

Showdown is een kruising tussen air-hockey en tafeltennis. "Je moet met een batje een balletje in het doel van de tegenstander krijgen aan de andere kant van de tafel", legt Van der Boom de basisregels uit. "In het balletje zitten kogeltjes, zodat je kunt horen waar die zich bevindt. De twee spelers dragen namelijk een afgeplakte skibril, dus ze kunnen niets zien." Dankzij die skibril is de sport te spelen voor blinden, slechtzienden en goedzienden. "Niemand is in het voor- of nadeel."