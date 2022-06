Leidenaar Merijn Tinga surft van 1 tot en met 8 juli op een board van wegwerpbekertjes van Brussel naar Amsterdam. De Plastic Soup Surfer vraagt hiermee aandacht voor de vijf miljoen bekertjes die in Nederland elk ochtend worden weggegooid. Achter elkaar vormt dat een lengte van 385 kilometer. Precies de afstand die Tinga gaat afleggen.

In heel Nederland worden jaarlijks vier miljard bekertjes weggegooid. "Schrikbarende aantallen", zegt Tinga die daarom de eerste week van juli op een board gemaakt van afvalkoffiebekers van Brussel naar Amsterdam surft. Onderweg wordt hij onder andere ontvangen door Eurocommissaris Frans Timmermans, Staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W), lokale bestuurders en ondernemers.

Een van die lokale bestuurders ging vrijdag al met Tinga in gesprek. De Leidse wethouder Yvonne van Delft kwam naar de start van de nieuwste campagne bij Molen de Put en nam daar een bord in ontvangst. Dat bord geeft aan dat de gemeente koploper wil worden op het gebied van het voorkomen van afval. Leiden belooft per 1 januari 2023 herbruikbare bekers te gaan gebruiken. Een jaar later wordt dat trouwens verplicht op basis van Europese besluitvorming.