Minister Robbert Dijkgraaf heeft donderdagmiddag in Rijksmuseum Boerhaave de nieuw ingerichte themazaal Grote Vragen geopend. De themazaal is toegevoegd aan de vaste tentoonstelling van Rijksmuseum Boerhaave. Grote Vragen is een audiovisuele reis over de rijkdom van de wetenschap en biedt een blik op de toekomst. De zaal is blijvend vernieuwd en is vanaf vrijdag voor publiek te bezoeken.

"Met de vernieuwde tentoonstelling Grote Vragen verbindt Rijksmuseum Boerhaave de roemruchte collectie en geschiedenis nog meer met de actualiteit en de prangende vragen van nu", zegt Museumdirecteur Amito Haarhuis. "Grote vragen waarop in de themazaal antwoorden te vinden zijn. Kunnen we op een nieuwe manier naar ziekte en gezondheid kijken? Hoe houden we de aarde leefbaar? En zijn we alleen in het heelal? Grote vragen en uitdagingen die ons allemaal aangaan en waar Nederlandse topwetenschappers dag in dag uit aan werken. Wat is de impact van hun onderzoek op de nabije toekomst?"

Ook krijgen bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen aan dertien wetenschappers die onderzoek doen naar onderwerpen zoals lichaam & gezondheid, aarde & klimaat, en het heelal. De vragen gaan over de uitkomsten van hun onderzoek en hoe zij dat onderzoek doen. Op die manier brengt Rijksmuseum Boerhaave de bezoeker dichter bij de onderzoekers van nu.

Daarnaast speelt de museumcollectie een belangrijke rol in de vertolking van het verhaal van de hedendaagse wetenschap. Actuele verzamelobjecten zoals de eerste kweekburger, de ampul en injectiespuit van het allereerste coronavaccin dat in Nederland is gezet en de kunstmatige alvleesklier, krijgen een prominente plek in de zaal. Deze en andere objecten laten zien dat ook de wetenschap van vandaag een belangrijke rol speelt voor de toekomst en ze sluiten naadloos aan bij het nieuwe verzamelbeleid van het museum 'Actueel Verzamelen'.