Een fietser en een scooterrijder zijn in de nacht van donderdag op vrijdag met elkaar in botsing gekomen op het fietspad langs de Haagweg. De scooterrijder raakte hierbij gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een opgeroepen trauma helikopter is uiteindelijk niet geweest.

Op het moment van het ongeval trok een zware regenbui over Leiden. Een van beide bestuurders reed vermoedelijk tegen het verkeer in. Team verkeer van de politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht.