De Leidse turnleraar Olivier van de G. die wordt verdacht van de moord op Esmee Kortekaas, wordt nu ook verdacht van het hebben van kinderpornografisch materiaal. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagochtend bekend gemaakt op een tweede inleidende rechtszitting in Den Haag. De verdachte was daarbij niet aanwezig.

Tijdens het onderzoek naar de moord op Esmee Kortekaas trof de politie kinderpornografisch materiaal aan, aldus de officier van justitie. Het gaat om 275 bestanden met materiaal dat in de periode van september tot december 2021 van internet is gedownload en dus niet door Van de G. zelf is gemaakt. Om wat voor materiaal het precies gaat, wordt nog onderzocht. De veertienjarige Esmee werd eind december dood gevonden in Leiden. Van de G. wordt ervan verdacht haar te hebben misbruikt en te hebben gewurgd.

De Leidse turndocent wordt vanaf 6 juli voor een periode van anderhalve maand opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar vinden verschillende psychologische onderzoeken plaats die uiteindelijk een rapport over zijn persoonlijkheid opleveren. Dat rapport zal later dit jaar tijdens de inhoudelijke behandeling worden gebruikt door de rechtbank. Als er genoeg bewijs is voor de verdenkingen, dan helpt dat rapport bij het bepalen van een straf.

Excuses

De rechtbank probeert de inhoudelijke behandeling voor het einde van het jaar in te plannen. Of dat lukt hangt af van de agenda van de rechtbank en de periode die er nodig is om de persoonlijkheidsrapportage op te stellen. Het politieonderzoek naar de moord op Esmee is grotendeels afgerond, meldde de officier van justitie. In de uiteindelijke strafzaak zal zowel de verdenking van moord op Esmee als het bezit van kinderpornografisch materiaal worden behandeld.

Tijdens de vorige zitting zei Van de G. dat hij het 'verschrikkelijk' vond wat er is gebeurd. Dat hij daarbij geen excuses aanbod schoot bij de familie van Esmee in het verkeerde keelgat. De advocaat van Van de G. zei tijdens de zitting dat er bewust geen excuses waren gemaakt omdat dat soms nogal makkelijk overkomt. In een persoonlijk gesprek wil Van de G. alsnog zijn excuses aanbieden aan de familie, maar daar hebben de nabestaanden geen behoefte aan.

De volgende rechtszitting is op 16 september. Ook dan gaat het om een inleidende zitting waarbij de stand van het onderzoek wordt besproken.