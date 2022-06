Een kunstwerk dat je kunt zien, horen, voelen, ruiken en waar je omheen kunt lopen of rollen. Dat staat Clannad Moerings voor ogen voor haar Hogeschool Leiden. Om iedereen die het kunstwerk tegenkomt in de school te laten ervaren: je bent welkom hier. Ze kreeg de ECIO Frank Award, dat jaarlijks de beste ideeën om inclusiviteit in het onderwijs te vergroten beloont.

Inclusiviteit is voor Moerings een belangrijk thema en dat is niet voor niets. Ze mist zelf twee onderbenen en aan elke hand een paar (delen van) vingers. Moerings heeft dus wat functiebeperkingen, maar dat weerhoudt haar niet om een opleiding te volgen en te sporten. "Ik vind dat inclusiviteit iets vanzelfsprekends moet zijn. Het moet niet zo zijn dat iedere student met een functiebeperking moet aankaarten dat hij of zij aanpassingen nodig heeft. Die drempel is te hoog."

De Hogeschool Leiden doet het in de ogen van Moerings best goed. "Ik zit in het diversiteitspanel van de school, samen met andere studenten en docenten. Het is belangrijk om steeds opnieuw met elkaar het gesprek over inclusiviteit aan te gaan. Zo is het idee voor dit inclusieve kunstwerk ook ontstaan. We willen echt dat de Hogeschool laat zien dat ze inclusief is en toegankelijk voor iedereen. Ik ben toevallig de woordvoerder van dit idee geworden, maar het is niet iets van mij alleen."

Indruk

De jury van de ECIO Frank Award dat jaarlijks de beste ideeën om inclusiviteit in het onderwijs te vergroten beloont, was erg onder de indruk van de gedrevenheid, inzet en uitstraling van Moerings. In een video bracht zij het idee voor een inclusief kunstwerk naar voren. Juryvoorzitter Jacobine van Geel, ook voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, mocht via een videoverbinding Moerings toespreken. "Ik kom graag kijken als het kunstwerk er is."

De ECIO Frank Award wordt sinds 2019 uitgereikt. ECIO-adviseur Ellen van Veen zegt dat ze speciaal de prijs op de Hogeschool komen uitreiken om ook de onderwijsorganisatie erbij te betrekken. "We hopen zo dat de ideeën eerder gerealiseerd worden. We nodigen verder alle vier de finalisten uit om op ons congres eind november te komen vertellen over de voortgang. Want we hopen natuurlijk dat ook de niet-bekroonde voorstellen uitgevoerd gaan worden."

Complot

Voor Moerings was de prijsuitreiking een verrassing. Ze was naar de Hogeschool gelokt met de smoes dat het diversiteitspanel een gesprek zou hebben met het College van Bestuur. "Ik moet er wel even van bij komen, dit had ik niet verwacht", zei Moerings. En tegen haar moeder die in het complot zat: "dus jij had helemaal geen cursus?" Voordeel was wel dat haar moeder de bossen bloemen mee naar huis kon nemen.