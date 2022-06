De gemeente Leiden gaat met andere gemeenten in het verzorgingsgebied van de Dierenambulance en Vogelasiel regio Leiden in gesprek om te kijken of ze de financiële problemen, veroorzaakt door stijgende brandstofkosten kunnen oplossen.

De gestegen brandstofprijzen zorgen voor grote problemen bij de Dierenambulance. Tekorten lopen op door de hoge kosten. "In mei hebben wij 1400 euro aan brandstofkosten uitgegeven", vertelt de bezorgde voorzitter Jaap van Meijgaarden aan mediapartner Omroep West.

Van de negen gemeenten in het verzorgingsgebied van de dierenambulance, ontvangen ze slechts een kleine ritvergoeding van enkele gemeenten. "In totaal leverde dat vorig jaar een bedrag op van slechts 2600 euro", zegt de voorzitter. "Voor de uitvoering van de zorgplicht voor wilde dieren ontvangen wij van alleen de gemeenten Leiden en Voorschoten gelukkig wel een vergoeding", zegt Van Meijgaarden. "Van de andere zeven gemeenten structureel niets."

Bij een benzinepomp tankt de voorzitter een liter diesel voor 2,14 euro. "Nog geen vijftien liter voor dertig euro, dat is toch niet normaal meer." De huidige ritvergoeding is niet eens meer voldoende om de brandstofkosten van twee maanden financieren, laat staan het onderhoud, de verzekering en de vervanging van de ambulances op termijn. "Onze ambulances maken jaarlijks zoveel kilometers dat wij ze in vijf jaar moeten afschrijven", zucht Van Meijgaarden. "We hadden al een stevig tekort van 50.000 euro, maar dat zou zo maar eens dubbel zoveel kunnen worden als de situatie zo blijft."

Gierend uit de klauwen

"We zien bijna een verdubbeling van de kosten. Dat komt ook omdat er meer ritten worden gemaakt", vertelt Van Meijgaarden. Vorig jaar heeft de Dierenambulance 15 procent meer dieren gered. Een groot deel daarvan wordt na de eerste opvang elders gebracht. Vogels naar de Wulp in Den Haag, egels naar de egelopvang in Zoetermeer en ander wild moet naar de wildopvang in Delft.

De dierenambulance is voor 80 procent van de inkomsten afhankelijk van particulieren. "Maar ja, met de huidige inflatie worden de giften steeds minder. We betalen 20.000 euro per jaar aan huur", weet de voorzitter. "We hebben gespaard voor een nieuwe locatie, maar nu de benzinekosten zo gierend uit de klauwen lopen, komt het kopen van een nieuw pand in gevaar. We hebben gewoon een grotere locatie nodig waar we de dieren de juiste zorg kunnen geven".

Gesprek

De opvang van ontheemde huisdieren is volgens de voorzitter een wettelijke taak van gemeenten. "Voor de uitvoering van de zorgplicht voor wilde dieren ontvangen wij van de gemeenten Leiden en Voorschoten gelukkig wel een vergoeding", zegt Van Meijgaarden. "Van de andere zeven gemeenten structureel niets. Wij gaan de gemeenten nog eens benaderen voor de financiering van onze ambulancedienst. Want zonder ambulancedienst is die gemeentelijke taak niet uitvoerbaar." De gemeente Leiden heeft de dierenambulance inmiddels laten weten in gesprek te willen gaan met de andere gemeenten.