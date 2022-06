Het water stroomt naar beneden bij Level achter station Leiden Centraal. De lekkage is ontstaan op de derde etage van het stadskantoor. Het zou gaan om een gebroken leiding. Met meerdere voertuigen rukten brandweer en politie uit.

Dat het om een grote lekkage is wel duidelijk. Het water loopt onder andere via de liftschachten naar beneden. Die zijn buiten werking gesteld en afgezet met linten. Ook langs de gevel stroomt water naar beneden op het Stationsplein aan de zeezijde van het station.

Inmiddels heeft de brandweer de lekkage kunnen stoppen. Mensen kunnen het gebouw ook weer betreden, alleen zijn sommige liften nog buiten werking. De brandweer laat weten dat er nog wel een flinke hoeveelheid water in het gebouw is. Met waterstofzuigers proberen ze de schade te beperken. Verder kijkt de brandweer wat de schade is aan de elektriciteit in het gebouw.

Wat de precieze oorzaak is, is nog niet bekend. "Gezien de hoeveelheid water, komt het niet van een omgevallen waterkoker", aldus de brandweer.