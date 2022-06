De verdachte van een woningoverval in Wassenaar is met de pinpassen van het slachtoffer op pad geweest in Leiden. De man stond afgelopen zondag ineens in het huis van de 68-jarige vrouw en heeft haar op de grond geduwd om haar handtas te kunnen pakken.

"Het ergste is dat er hier in vijftig jaar nog nooit iets gebeurd is en dat er nu een einde lijkt te zijn gekomen aan dit paradijsje", zegt de vrouw over de beroving in het opsporingsprogamma Team West van mediapartner Omroep West.

Het slachtoffer is alleen thuis aan het Maaldrift, in de polder tussen Wassenaar en Leiden. Op het moment dat ze even naar de gang loopt, ziet ze dat er een man voor de voordeur staat. "Toen hij mij zag, rende hij weg", vertelt de vrouw. "Ik heb de deur open gedaan om te vragen wat hij moest. Maar hij rende al richting de achterkant. Ik heb snel de voordeur dicht gedaan. Maar voor ik terug was in de woonkamer, stond hij daar al."

De indringer is via de achterdeur naar binnen gekomen. Hij geeft de bewoonster een duw, waardoor ze tegen een beeld aan valt en op de grond terecht komt. "Hij griste mijn handtas van de tafel en is gelijk weggelopen. Ik wilde mijn tas terug en ben achter hem aan gegaan. Op straat heb ik staan roepen, maar niemand hoorde me. Dat was wel even confronterend", zegt het slachtoffer.

De verdachte is nog geen minuut binnen geweest en hij heeft een handtas met daarin een portemonnee met pasje erin ontvreemd. Die passen zijn na de overval gebruikt in Leiden. Door middel van contactloos betalen doet de man drie transacties met de passen van de vrouw. Bij de Shell aan de Plesmanlaan, bij Jumbo aan de Stationsweg en bij een avondwinkel aan de Steenstraat. Daar is hij volgens het opsporingsprogramma het best in beeld. Hij koopt een flesje bier en pint 45 euro extra, dat hij contant krijgt.

Het slachtoffer is lichtgewond geraakt door de val op de grond. "Ik kreeg last van mijn knie, waardoor ik een tijdje op krukken gelopen heb. Op zich gaat het nu goed met me. Iedereen die ik spreek zegt dat ik een sterke vrouw ben. Maar ik merkte vorige week dat ik niet eens meer uit mijn woorden kon komen toen ik met iemand stond te praten", vertelt de vrouw over de impact van de overval.

"Het ergste is dat er hier in vijftig jaar nog nooit iets gebeurd is en dat er nu een einde lijkt te zijn gekomen aan dit paradijsje. Ik ben angstiger en doe regelmatiger de deur op slot. Er zijn ook extra sloten op gezet. Maar ik wil mijn leven er niet door laten bepalen. Ik probeer weer gewoon te leven", besluit de vrouw.

Getuigen gezocht

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem