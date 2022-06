Een woning aan de Haagweg is woensdag op last van burgemeester Lenferink voor zes maanden gesloten. Op 24 maart werd een 32-jarige Leidenaar door de districtsrecherche in een pand in Hoek van Holland aangehouden waar een hennepkwekerij gerund werd. Bij een onderzoek in de woning van de man aan de Haagweg werd onder andere een groot geldbedrag en een kilo verdovende middelen aangetroffen.

Ook is er pepperspray, een groot bedrag aan contant geld en illegaal, zwaar vuurwerk gevonden. Bovendien zijn er in de telefoon van de bewoner chatgesprekken aangetroffen die wijzen op betrokkenheid bij de handel in en productie van verdovende middelen.

Onderzoek

De districtsrecherche startte in december 2021 een onderzoek naar de verdachte, waarvan het vermoeden bestond dat hij zich bezig hield met de productie van en handel in verdovende middelen, vuurwapens en witwassen. De verdenkingen werden gaande het onderzoek dermate sterk dat besloten werd de man op 24 maart te volgen. Die middag is gezien dat de verdachte naar een loods in Hoek van Holland reed en daar met een aantal andere mannen naar binnen ging.

Het arrestatieteam is vervolgens de loods binnen gegaan en hield drie mannen, waaronder de Leidenaar, aan. In de loods werd, verdeeld over twee etages, een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met ruim 650 planten. Na de aanhouding is een doorzoeking gedaan in de woning van de Leidenaar. Daar werd ruim 50.000 euro cashgeld, een kilo verdovende middelen, een Rolex en drie auto's aangetroffen en in beslag genomen.

Van de drie aangehouden verdachten, naast de Leidenaar nog een 33-jarige man uit Delft en een 39-jarige Hagenaar, zijn er twee met een dagvaarding heengezonden. Zij zullen zich op een later moment moeten verantwoorden. De Leidse hoofdverdachte in het onderzoek werd op dinsdag 29 maart 2022 voorgeleid aan een rechter-commissaris die zijn voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengde. Het onderzoek zal verder worden afgerond.

Sluiting

Drugshandel levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid en heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Om herhaling van overtredingen te voorkomen en de rust in de omgeving te herstellen, heeft de burgemeester besloten om de woning voor zes maanden te sluiten tot 22 december 2022. De burgemeester heeft de aanwezigheid van het zware en illegale vuurwerk als verzwarende omstandigheid meegenomen, omdat dit ernstig gevaar voor personen en schade aan objecten had kunnen opleveren.