Theater Ins Blau vreest de deuren per 1 september te moeten sluiten als de salarissen voor het personeel niet stijgen. Dat schrijft directeur Kees van Leeuwen in een brief aan de Leidse gemeenteraad.

Het personeel wordt sinds 2015 betaald door de subsidieregeling die het theater met de gemeente heeft. "Maar het bedrag dat toen beschikbaar werd gesteld, was niet voldoende om het personeel passende arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden", schrijft Van Leeuwen. Door corona is er een nijpend tekort aan personeel ontstaan.

"Voor het grootste deel van ons personeel weegt de onderlinge band en de loyaliteit aan het theater en het team niet meer op tegen het grote verschil in beloning", gaat Van Leeuwen verder. "We krijgen dan ook signalen van ruim een derde van het personeel dat ze ernstig overwegen na de zomer elders te gaan werken, als de stichting geen concreet perspectief op verbetering kan bieden. Dat zou betekenen dat het theater het per 1 september zonder personeel zou moeten stellen."

De directeur van Theater Ins Blau sluit zijn brief af met een dringend beroep op de raadscommissie Werk en Inkomen om het doemscenario van een gesloten theater te voorkomen.