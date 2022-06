Bij een ongeval in de fietstunnel van de Haagweg met de Churchilllaan in Leiden is dinsdag aan het begin van de middag een fietser zwaargewond geraakt. De man op de fiets kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een skateboarder.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden voor het ongeval gealarmeerd. Voor het Mobiel Medisch Team (MMT) aanwezig was, werd het slachtoffer al met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval gedaan. De fietserstunnel was hierdoor enige tijd afgesloten.