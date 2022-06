Het Dorpsfeest in Zoeterwoude staat deze week weer op het programma. Van donderdag tot en met zondag wordt er een gevarieerd programma aangeboden aan de inwoners van de gemeente. De toegang is gratis.

"We pakken de draad gewoon weer op waar we gebleven waren", vertelt een van de organisatoren. Hij doelt op de band Waterproof Shampoo die de laatste editie in 2019 afsloot en nu als openingsact geboekt is.

Programma

Donderdag

20.00 uur Bingo

Vrijdag

14.00 uur Klaverjassen, Rummikub en Jeu de Boules

19.00 uur Baggercross

20.00 uur Waterproof Shampoo

Zaterdag

12.30 uur Darttoernooi

13.00 uur Springkussenfestival

13.30 uur Roofvogelshow

14.15 uur Zangstudio The Voice

15.00 uur Exotus Serpenti

21.00 uur She

Zondag

8.00 uur Dauwtrappen

9.30 uur Yoga

11.00 uur Kinderbingo

12.00 uur Macramé workshop

13.00 uur Diverse kinderactiviteiten: o.a. springkussens, cupcakes versieren, circus, levend voetbal

14.00 uur Optreden K'dans en glitter tattoos

14.30 uur Poppentheater

15.00 uur Muziekworkshop

In plaats van de traditionele dorpsbarbecue wordt het feest dit jaar afgesloten met een 'fout' Oktoberfest.