In de gesprekken met informateur Uri Rosenthal hebben verschillende politieke partijen in Voorschoten hun zorgen geuit over de stabiliteit van de nieuwste partij in het dorp. Voorschoten Lokaal (VL) kwam als grote winnaar uit de bus bij de verkiezingen en er werd door veel andere partijen getwijfeld of de fractie wel klaar is om mee te gaan besturen.

Uiteindelijk bleek na de nodige discussie in de gemeenteraad dat die twijfels deelname aan het college niet in de weg staan. De partij onderhandelt momenteel met VVD en CDA over een nieuw gemeentebestuur. Wel was er, onder meer vanuit het CDA, de oproep aan VL om met name de partij zelf te versterken. Daar is de partij al enige tijd mee bezig.

Recent werd René van der Smeede al gekozen tot voorzitter en André in 't Veen tot secretaris van het partijbestuur. Nu treedt ook Arita Jol toe tot het bestuur van Voorschoten Lokaal. Jol is jurist met specialisatie klacht- en bestuursrecht. Naast haar werk heeft zij zich de afgelopen jaren als vrijwilliger ingezet voor Villa Joep en voor Museum Voorschoten. Ze doet aan atletiek bij Voorschoten '97 en woont al ruim dertig jaar in Voorschoten.

Voorschoten Lokaal werd vorig jaar opgericht door Marleen Persoon. Die verliet begin deze maand het bestuur om zich helemaal op het raadswerk te kunnen richten. Ze is blij met de verdere versterking van de organisatie achter de fractie: "Het geeft me veel voldoening dat wat ik destijds begonnen ben inmiddels is uitgegroeid tot een stabiele fractie en een sterk bestuur." Jol noemt het een hele eer om een bijdrage te mogen leveren aan Voorschoten Lokaal: "Voorschoten is mij altijd nauw aan het hart geweest."