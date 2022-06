Danny Wijnbelt is benoemd tot directeur-bestuurder van de Sleutels. Met Wijnbelt haalt De Sleutels een ervaren corporatiedirecteur met hart voor huurders in huis.

"We zijn erg blij met zijn komst, want de Sleutels heeft grote ambities voor de komende jaren. Zo voegen we ruim 1000 woningen toe om de wachtlijsten voor woningzoekenden te verkorten. De Sleutels groeit, als organisatie en in wat ze voor de maatschappij kan betekenen. Dat vraagt om stevig leiderschap", aldus de voorzitter van de raad van commissarissen, Lex de Boer.

Danny Wijnbelt brengt ruime ervaring in de corporatiewereld met zich mee. Zo was hij onder andere directeur Ontwikkeling en Zakelijk Beheer bij Eigen Haard, huurderscommissaris bij Patrimonium Woonservice, directeur projectontwikkeling bij Mitros en manager acquisitie bij Portaal.