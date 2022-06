Professor Martine Jager, oogarts in het LUMC, is bij haar emeritaat benoemd tot rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw. In 2021 werd Jager nog door internationale vakgenoten en het internationale oogheelkunde tijdschrift The Ophthalmologist uitgeroepen tot een van de honderd meest invloedrijke vrouwen op het gebied van oogheelkunde wereldwijd.

Tijdens de laatste dag van het door Jager georganiseerde congres van de International Society of Ocular Oncology (ISOO) in Leiden sprak ze ook haar afscheidsrede uit. Locoburgemeester Yvonne van Delft verraste haar daarna met de koninklijke onderscheiding rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw.

Vanaf 1990 is Jager praktiserend oogarts in het LUMC, waarbij zij zich speciaal richt op patiënten met ziektes van het oogoppervlak. Zij leverde een buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis op het gebied van de oogheelkunde. Met name over het oogmelanoom is zij een van de meest vooraanstaande wetenschappers wereldwijd met meer dan driehonderd publicaties.

Betrokkenheid

Jager is zeer betrokken bij het onderwijs aan studenten. Sinds 2017 is zij vicevoorzitter van de artsexamen-commissie en intussen heeft zij meer dan 100 studenten en 25 promovendi succesvol begeleid, terwijl er nog een aantal onderzoekers bezig is hun promotie af te ronden. Haar enthousiasme, steun, vertrouwen en inzet worden door velen van hen gewaardeerd. Zij is tevens informeel mentor voor veel jonge onderzoekers die een weg in de wetenschap en de oogheelkunde zoeken.

Internationale faam

Ook heeft Jager een belangrijke rol gehad in de uitwisseling van kennis binnen de internationale oogheelkunde. Veel van Jager's wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in samenwerking met topinstituten elders op de wereld. Tevens zijn patiëntenorganisaties vaak direct betrokken. Jager zag kans al haar onderzoek met externe fondsen te financieren via giften en subsidies, waaronder twee Horizon 2020 grants.

In 2007 werd zij gekozen als eerste niet-Amerikaanse voorzitter van the Association for Research in Vision and Ophthalmology, de grootste organisatie voor oogartsen. Als voorzitter heeft zij grote invloed gehad door onder meer internationalisering van de organisatie en evenredige participatie van vrouwen door te voeren en de deelname en ontwikkeling van jongeren te stimuleren. Ook het betrekken van wetenschappelijk minder ontwikkelde landen heeft haar speciale aandacht. In 2014 kende ARVO haar de Joanna Angle Award toe, de hoogste onderscheiding om een vrijwilliger te eren. Daarnaast heeft zij in Nederland in de vorm van ARVONed een netwerk opgericht van wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van de oogheelkunde. Haar bijzondere vermogen om mensen te inspireren, enthousiasmeren en samen te laten werken ligt aan de basis hiervan.

Nevenactiviteiten

Jager verricht ook veel vrijwilligerswerk. Onder andere voor tijdschriften en als bestuurslid van wetenschappelijke organisaties. Zij is lid van de editorial board van een heel aantal oogheelkundige tijdschriften. In 2017 werd Jager voorzitter van de International Society of Ocular Oncology, de grootste vereniging van oogkanker specialisten ter wereld, die zich bezighoudt met het uitwisselen van kennis over oogtumoren. Zij is al sinds 2000 bij de organisatie van de jaarlijkse ISOO congressen betrokken en heeft ook daar haar positie gebruikt om internationale samenwerkingen te bevorderen. In 2022 was Jager de president en hoofdorganisator van dit congres dat afgelopen maand in Leiden werd gehouden.

Vrouwen

Ook haar continue inzet voor de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in commissies en voor prijzen heeft impact gehad in internationale organisaties. Zij wordt zelfs door vrouwelijke onderzoekers wereldwijd als een rolmodel en inspirator beschouwd. Vanwege haar vele veelal internationale activiteiten heeft ze al een groot aantal prijzen mogen ontvangen. Nadat Jager in 2014 al werd opgenomen in de lijst van de honderd meest invloedrijke oogartsen wereldwijd, werd zij in 2021 uitgeroepen tot een van de honderd meest invloedrijke vrouwen op het gebied van oogheelkunde wereldwijd.