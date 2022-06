Hardloper Igor Ouwerkerk van Leiden Atletiek heeft afgelopen weekend tijdens het NK Junioren een gouden medaille gewonnen op de 2000 meter steeplechase. Op vrijdagavond won hij ook al brons op de 3.000 meter.

Na vijf ronden over de balken en door de waterbak finishte hij als eerste met een tijd van 6.17.58. "Extra knap als je bedenkt dat hij nog herstellende is van een sleutelbeenbreuk na een val met de racefiets", aldus Leiden Atletiek. "Igor is naast atleet ook een talentvolle fietser."

Medailles bij polsstokspringen en werpen

Bij het polsstokspringen pakte Julian Boele van Leiden Atletiek zilver. Dat gebeurde na de derde poging over een hoogte van 4.01 meter. Inge Gijsman kwam tot een hoogte van 3.31 meter en miste daarmee net een medaille

Ook de werpers van de Leidse atletiekvereniging waren succesvol tijdens het NK Junioren in Amsterdam. Jet van der Heijden wierp de discus 39.13 meter ver. Een verbetering van het clubrecord met bijna 4 meter. Daarnaast was het ook goed voor een bronzen medaille.

Met de speer werd ze ook nog eens vijfde met nog een forse verbetering van het clubrecord. Een fraai clubrecord was er ook voor Luka de Wilde bij het discuswerpen. Met 48.63 meter werd hij vierde.