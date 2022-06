Aannemer Boskalis van de RijnlandRoute deed zaterdag mee aan de Dag van de Bouw. Het project 'Tjalmaweg' was te bezoeken, waaronder de in aanbouw zijnde Torenvlietbrug tussen Valkenburg en Oegstgeest met drie rijstroken richting Leiden. Ondanks de warmte maakten achthonderd mensen gebruik van de openstelling: familie van werknemers betrokken bij de bouw, maar ook geïnteresseerden uit de omgeving.

"We vinden het belangrijk om visueel te maken en te laten ondervinden waar een aannemer aan werkt", vertelt Marjolein Vellekoop, woordvoerder van de RijnlandRoute namens de provincie Zuid-Holland. "Dit project waar we nu zijn, is het project Tjalmaweg. Andere onderdelen van de RijnlandRoute zijn de N434 met de geboorde tunnel en de Europaweg, die moet nog worden aangepast."

"We hebben deze dag georganiseerd in samenwerking met de gemeente Katwijk. Ook de hulpdiensten van Katwijk zijn daarbij betrokken. We hebben een evenementenvergunning aangevraagd. Daar hoort een veiligheidsplan en verkeersmanagementplan bij. Het blijft wel een bouwplaats. We hebben een EHBO post en we geven kledingadvies. Trek bijvoorbeeld stevige schoenen aan", licht Vellekoop toe.

Onderaannemers

Sjoerd van Boskalis: "Ik ben de oplosman. Iedereen heeft mijn 06-nummer. En als er iets mankeert, word ik gebeld: 'Kun je even dit regelen?' En dan doe ik dat. Ook vandaag heb ik wat dingen moeten oplossen. Auto's die aankwamen, werden de verkeerde kant opgestuurd. De borden stonden niet goed. Die moesten even verzet worden. Ik heb ook nog wat terrein afgezet, omdat daar mensen liepen die daar eigenlijk niet hoorden."

"Iedereen is heel enthousiast over De Dag van de Bouw hier. Dat ben ik zelf ook. Ik had er eigenlijk geen voorstelling van hoe het eruit zou komen te zien. Het is heel leuk opgezet", aldus Sjoerd. "Je ziet alle bedrijven die meewerken om dit deel van de RijnlandRoute voor elkaar te krijgen. Mensen denken soms dat Boskalis alles bouwt, maar er zijn tientallen onderaannemers die ook hier hun werk doen. Dat wordt duidelijk gemaakt door alle aanwezige standjes."

"Dit is eigenlijk een van de eerste keren dat ik op een van mijn vaders projecten loopt", vertelt de jonge Jasper. "Ik vind het heel erg bijzonder en speciaal dat ik hier rond kan lopen. Ik kan nu zien hoe groot het project eigenlijk is. Het gaat zover door, dat je het niet in een opslag kan zien. Als je van bouwen houdt en van dat soort voertuigen, dan is een bezoek aan dit project tijdens de Dag van de Bouw zeker een aanrader."

Ben Raaphorst uit Katwijk: "Ik volg het project van de RijnlandRoute nu al een paar jaar. Ik heb ook gezien hoe aan de andere kant van Leiden de tunnel van de Rijnlandroute werd gegraven. De technische ontwikkelingen zijn heel interessant. Gezien mijn woonplaats heb ik er belang bij om de ontwikkelingen te volgen en om te weten wanneer het klaar is. Wat me is opgevallen? Iedereen kan heel enthousiast over zijn werk vertellen. Ze zijn hier erg bij dit project betrokken."