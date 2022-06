Leidenaar Karolien Florijn van roeivereniging Die Leythe pakte vandaag goud in het wereldbekertoernooi in Poznan. Dat deed ze in de skiff. Met een tijd van 07:36.95 liet ze de concurrentie ver achter zich.

Het was de tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen en ook meteen de tweede keer dat de 24-jarige Florijn eerste werd. Met een voorsprong van maar liefst 7,5 seconden won ze in Polen en liet ze de Zwitserse oud-wereldkampioene Jeannine Gmelin achter met een tweede plek.

De Leidse Stef Broenink (Njord) pakte met zijn teamgenoot brons in de mannen dubbeltwee. Finn Florijn (Die Leythe) werd met zijn boot vierde in de mannen dubbelvier.