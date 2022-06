Bij een steekpartij op de Turfmarkt ter hoogte van de Haarlemmerstraat zijn zondagochtend rond 5.30 uur twee personen gewond geraakt. Beide slachtoffers moesten per ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook over de toedracht en eventuele dader of daders is nog niets bekend. De politie doet daar momenteel onderzoek naar.