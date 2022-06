Bij een autobedrijf aan de Weversbaan in Leiderdorp heeft zaterdagmiddag een overval plaatsgevonden.

De politie is direct met meerdere eenheden naar het bedrijventerrein gekomen en is meteen begonnen met het uitkammen van de directie omgeving. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.

Of er bij de overval ook iets buit is gemaakt is nog niet bekendgemaakt. In het belang van het onderzoek laat de politie weinig los.