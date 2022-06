De Peurbakkentocht, de drakenbootraces, het Singelparkdiner en het Grachtenconcert. Zie hier de hoogtepunten van Stadsfestival de Lakenfeesten dat aanstaande vrijdagavond losbarst. De hele dag heeft Leiden dan al kunnen genieten van de Jaarmarkt Haarlemmerstraat die op vrijdag 24 juni wordt gehouden. Enkele evenementen werden de afgelopen weken al uitgebreid belicht op Sleutelstad. Vandaag de schijnwerpers op het Leids Grachtenconcert.

Op het podium zorgt Studentenorkest en -koor Sempre Crescendo voor een stevige muzikale basis van het gratis openluchtconcert. Het oudste studentenorkest van Nederland wordt ondersteund door de Bitterballs Big Band en Musicalgezelschap Otis. Ook het wereldberoemde dweilorkest Kleintje Pils uit Sassenheim maakt zijn opwachting op het Rapenburg.

Het concert staat onder leiding van organisator en dirigent Guido Marchena en wordt gepresenteerd door cabaretier en Leids alumnus Thomas van Luyn.

In de 2,5 uur dat het Leids Grachtenconcert duurt, komen de nodige topartiesten samen met het orkest optreden. Edisonwinnaar Mart Hoogkamer bijvoorbeeld, maar ook die andere Leidse zanger die zo lekker aan de weg timmert. Als The Voice niet aan schandalen ten onder was gegaan, was Ray Benjamin nu waarschijnlijk al een stuk verder in zijn muzikale carrière, maar ook zonder dat programma gaat hij zeker doorbreken bij een steeds groter publiek. Geboren en getogen Leidenaar Lo van Gorp en Leids alumna Shirma Rouse, ze studeerde hier scheikunde, zijn nog twee namen van Leidse toppers die het publiek in vervoering komen brengen.

Of het publiek massaal de gracht induikt als Mart Hoogkamer zijn megahit van vorige zomer ten gehore brengt, is nog even afwachten. Wel is zeker dat een deel van het publiek op het water kan genieten van het concert. Zolang er plek is, kan het publiek ook met de boot komen en van daaruit meegenieten. Geen boot? Geen nood! Er zijn ook nog enkele vip-boten in de aanbieding voor gezelschappen van zo'n twintig personen. Wil je er eentje boeken, weest dan snel en Mail Marchena via stichtingstadsconcerten@gmail.com.

De organisatie kijkt met gezonde spanning uit naar het Leids Grachtenconcert waarvoor al sinds maart van dit jaar wordt geoefend. Ook al omdat er nogal wat komt kijken bij het organiseren van zo'n gratis spektakel. Daarbij was gehoopt op wat ondersteuning van de Universiteit Leiden, Het concert vindt voor de deur van het Academiegebouw plaats en op het podium staan vrijwel uitsluitend studenten en alumni van de universiteit. Toch blijven de deuren van het Academiegebouw tot Marchena's spijt en teleurstelling gesloten. "In 2019, de laatste editie van het concert, werd door de muzikanten gebruik gemaakt van dat gebouw om zich te verkleden. Dat mag dit keer niet, waardoor dat vooralsnog gebeurt bij de bibliotheek. Marchena: "BplusC schiet ons te hulp en daar zijn we dan ook zeer dankbaar voor, maar het is natuurlijk wel een eind lopen van de Nieuwstraat naar het Rapenburg."

Het Leids Grachtenconcert is gratis bij te wonen. "In 2019 werd het mogelijk gemaakt door Minerva vanwege hun Lustrum, en nu na groot succes heeft Minerva de handen ineen geslagen met de collega's in de stad om dit grote cadeau aan de stad mede mogelijk te maken. Het is een cadeautje aan de stad", zegt Marchena. Ondanks de inzet van zo'n 150 vrijwilligers, valt het niet mee om alles financieel rond te breien. Daarom is er een crowdfunding waarmee geprobeerd wordt om in totaal 8.000 euro op te halen. Met het extra geld kunnen extra elementen aan het programma worden toegevoegd.