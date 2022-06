De voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden, Steven Engelsman heeft woensdag tijdens een bestuursvergadering zijn functie per direct neergelegd. Engelsman doet noodgedwongen een forse stap terug in zijn activiteiten vanwege zijn gezondheid.

"Ik betreur het enorm dat ik mijn voorzitterschap al na anderhalf jaar moet opgeven", licht Engelsman zijn besluit toe. "Oud Leiden is bezig met enkele indrukwekkende vernieuwingen en is een vereniging die niet alleen kijkt naar het verleden, maar ook oog heeft voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de stad." Engelsman vond het vooral spannend om leiding te geven aan het enthousiaste bestuursteam. "Alleen zal ik er voortaan vanaf de zijlijn als gewoon lid van blijven genieten", aldus Engelsman.

Vicevoorzitter Jan-Jaap de Haan neemt het voorzitterschap tijdelijk waar. Een aantal andere taken wordt door de andere bestuursleden overgenomen.