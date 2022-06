In Naturalis kunnen bezoekers vanaf woensdag 22 juni ervaren hoe het is om oog in oog te staan met de beroemde Tyrannosaurus rex, Trix. In de Rexperience reizen museumbezoekers 66 miljoen jaar terug naar het Krijt, de tijd waarin Trix op aarde rondliep.

Na een een tijdreis in de 3D tijdmachine van Captain Dave, stappen de bezoekers uit en mogen ze rondlopen in de wereld van de dino's. "Naast de echte skeletten van uiteenlopende soorten dinosaurussen in zaal Dinotijd, zorgt de Rexperience ervoor dat Trix echt tot leven komt", meldt een woordvoerder van het museum enthousiast nadat hij een proefrit in de nieuwe attractie heeft gemaakt.

Naast een spannende avontuur is de Rexperience ook leerzaam. "We hebben de Rexperience gemaakt op basis van de inzichten die we de afgelopen jaren over Trix hebben opgedaan", vertelt paleontoloog Anne Schulp. In 2013 groef een team van Naturalis, onder zijn leiding, de fossiele overblijfselen op van een van de meest complete T. rexen ooit ter wereld gevonden. "Van het skelet, dat we in 2016 Trix doopten, hebben we veel geleerd. En het vormt nog steeds een prachtige bron voor wetenschappelijk onderzoek naar deze soort en de tijd waarin T. rex leefde", vult Schulp aan.

Zwaar leven

Het team van Schulp kwam erachter dat Trix een zwaar leven had. "Ze had een flinke kaakontsteking, een wortelkanaalbehandeling was op zijn plaats geweest. Daarnaast had ze vier gebroken ribben, een rare vergroeiing aan haar staart en ze was in haar nek gebeten", deelt Schulp.

De Rexperience is te bezoeken vanaf acht jaar. Museumbezoekers betalen een toeslag van 2 euro als ze de attractie ook willen bezoeken.