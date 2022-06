Hoogleraar observationele astrofysica Ignas Snellen van de Universiteit Leiden krijgt een Spinozapremie voor zijn onderzoek naar planeten die om een andere ster draaien dan onze zon. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vrijdagochtend bekendgemaakt.

De Spinozapremie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, wordt ieder jaar toegekend door de NWO. Volgens de NWO ontwikkelt Snellen vernieuwende technieken en instrumenten waarmee zowel hijzelf als collega-wetenschappers belangrijke ontdekkingen doen over de eigenschappen van deze zogeheten exoplaneten. Daarnaast is Snellen een actief wetenschapspopularisator, die veelvuldig lezingen en mediaoptredens verzorgt om ontwikkelingen in de sterrenkunde te duiden voor een breed publiek.

De premie gaat naar in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven behoren tot de allerbeste wetenschappers wereldwijd. Elke winnaar ontvangt een bedrag van 2,5 miljoen euro, dat naar eigen inzicht besteedt mag worden aan nieuw onderzoek. Snellen wil het bedrag gebruiken om de onderzoeksgroep in stand te houden. "Eén nacht waarnemingen van de grondtelescoop in Chili kost één onderzoeker al snel een half jaar aan data uitpluizen. Ons team staat of valt met al die verschillende specialisaties waardoor we zo ver kunnen komen", zegt Snellen.

Dit jaar ontvangen zes wetenschappers de Spinoza- en Stevinpremies. Thea Hilhorst, Klaas Landsman, Corné Pieterse en Ignas Snellen krijgen een Spinozapremie, de Stevinpremies gaan naar Bas Bloem en Tanja van der Lippe. Ze krijgen ieder 2,5 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek.