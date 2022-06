De prijzen voor de beste profielwerkstukken van middelbare scholieren uit Leiden zijn uitgereikt. In Het Gebouw ontvingen de leerlingen woensdag hun prijzen van de jury. De werkstukken zijn beoordeeld op zowel wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Verslaggever Mandana Sotodeh bij de uitreiking van de profielwerkstukprijzen.

De prijs voor het best vwo-profielwerkstuk ging naar Paulien en Rosa van het Vlietlandcollege. Zij onderzochten hoe je een duurzaam bedrijf kunt opzetten in de food-sector. Ze concludeerden dat veel bedrijven de keuze om in duurzaamheid te investeren niet aangaan omdat het te duur zou zijn.

Het beste havo-profielwerkstuk ging over de invloed van de Tachtigjarige Oorlog op Leiden. Inge, Amy en Lisette van het Bonaventuracollege Burggravenlaan onderzochten onder anderen de culturele invloed van de oorlog op Leiden. Zo kwam er volgens hun meer godsdienstvrijheid, maar was ook de helft van de bewoners van de stad gestorven door de oorlog.

Tot slot kregen leerlingen van de Zijlwijkschool een prijs voor de beste science-vlog over hun onderzoek dat ze samen met de universiteit deden. Dat ging over het aantal bacteriën op boterbloemen op verschillende plekken.