Er wordt nog net niet gezongen op het Trigonterrein aan de Zoeterwoudsesingel waar burgemeester Lenferink de deelnemers aan de Leidse Avondvierdaagse toespreekt voordat hij om klokslag half zeven het startsignaal laat horen. Maar de deelnemers hebben er zin in. Na twee coronajaren zonder Avondvierdaagse mag het weer.

Er zijn veel jonge deelnemers op de eerste avond. Ze komen samen met vrienden, klasgenoten of broers, zussen en ouders. Iedere wandelaar krijgt een routekaart mee en een oranje zakje dat ze bij het startpunt kunnen vullen met water. Deze week geen overbodige luxe, want het belooft een zonnige en warme week te worden.

Vier avonden achter elkaar 5 kilometer wandelen, naar alle kanten van Leiden. Veel oudgedienden die al voor de coronatijd meewandelden, maar natuurlijk ook nieuwelingen die met een grote zus of broer meekomen. Of de klassieker 'ik heb een potje met vet' zal terugkeren in het repertoire van de avondvierdaagse is nog even afwachten. De meeste wandelaars willen lekker samen kletsen.

Bloemen

Vrijdag 17 juni is de laatste wandeling en dan komen alle deelnemers gezamenlijk weer aan bij de finish op het Trigonterrein, begeleid door een fanfare. Publiek is op de laatste avond van harte uitgenodigd om de wandelaars te onthalen op applaus. Traditiegetrouw horen daar bloemen bij op tot Leidse Via Gladiola omgedoopte Cronesteinkade.