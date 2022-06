De afsluiting van de Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk zorgt niet alleen voor extra fiets- en bromfietsverkeer op de Julius Caesarbrug, maar ook voor ongewenst autoverkeer. Auto's steken met enige regelmaat de fietsbrug over om minder ver om te moeten rijden.

Dit veroorzaakt onveilige verkeerssituaties op de brug. Het afsluiten van de Julius Ceasarbrug voor autoverkeer met paaltjes, hekken of andere fysieke obstakels is niet mogelijk. Hulpdiensten moeten altijd en zonder tijdverlies gebruik kunnen maken van de brug.

Omdat de brug een belangrijke fietsroute is waar ook veel kinderen gebruik van maken, stelde raadslid IJsbrand Olthof van D66 Leiden in de gemeenteraad vragen aan het college over de veiligheid van het fietsverkeer. Volgens Olthof is de bebording aan de Roomburgerweg onduidelijk. "Bovendien staat vanaf deze zijde geen verbodsbord voor auto's", aldus Olthof.

Verantwoordelijk wethouder Ashley North beloofde dat er goed gekeken gaat worden naar de veiligheidssituatie. Daar waar nodig worden extra bebording en handhaving ingezet.