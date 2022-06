Bewoners van het Stadsbouwhuis krijgen schadevergoedingen voor de problemen die waren ontstaan na een storm begin februari. Deze zorgde voor een breuk in de centrale waterleiding. Nadat de gedupeerden de afgelopen maanden geen gehoor kregen bij verhuurder Villex stelde de partij Studenten voor Leiden vragen in de gemeenteraad.

Sterre Westesteyn, een van de bewoners van De Groene Woondiversiteit in het Stadsbouwhuis, is blij dat er na ruim vier maanden nu duidelijkheid is. De hoogste vergoeding is 1400 euro. De bewoners krijgen die vergoeding van de gemeente.