De politie heeft dinsdagochtend een brommerdief op heterdaad betrapt bij Leiden Centraal. Tijdens zijn vlucht voor de agenten besloot de tiener van de Morspoortbrug in de Morssingel te springen.

Ondanks zijn actie werd hij uiteindelijk toch gearresteerd. Toen hij op een vlonder klom, stonden twee agenten hem op te wachten. Ze trokken hem door de beplanting van een tuin heen en sloegen hem in de boeien. De jongen is een bekende van de politie, laat de wijkagent weten en is vaker opgepakt voor het stelen van brommers.