In Leiden zijn vorig jaar 13.955 boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Independer over 2021. Gemiddeld werd er 7,1 kilometer per uur te hard gereden.

In de regio werd in Oegstgeest het gaspedaal het diepst ingetrapt. Daar werd gemiddeld 11,4 kilometer per uur te hard gereden. Daarmee valt Oegstgeest net buiten de top 5 gemeenten met de hoogste gemiddelde snelheidsoverschrijdingen. Op die vijfde plek staat Heerde in Gelderland met gemiddeld 11,5 kilometer per uur te hard. Oegstgeest was ook de gemeente in de regio waar het aantal snelheidsboetes, met 479 extra naar 681, het meest steeg in vergelijking met 2020.

In Zoeterwoude waren vorig jaar ongeveer evenveel snelheidsboetes als in Leiden. Ook de afname in vergelijking met 2020 loopt ongeveer gelijk. In Voorschoten en Leiderdorp waren er flinke toenames. Met respectievelijk 88 en 73 procent meer dan in 2020.