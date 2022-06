Een te ruime bocht in combinatie met een te hoge snelheid zorgde ervoor dat twee Italiaanse vrouwen maandagavond in een sloot zijn gefietst. Dat gebeurde bij de Julius Caesarbrug in Leiden.

De fietsster raakte samen met haar bijrijdster te water. De hulpdiensten werden gealarmeerd, maar gelukkig bleek het mee te vallen en hoefde de opgeroepen brandweer niet in actie te komen. Beide vrouwen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Met een reddingsdeken werden de twee warm gehouden. Achteraf konden de vrouwen lachen om het natte avontuur.