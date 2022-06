De politie is met veel manschappen op zoek naar een verdacht persoon die in verband wordt gebracht met een zedenmisdrijf maandagmiddag op de Stadshouderslaan in Leiden. Een deel van de Stadhouderlaan ter hoogte van de Schelpenkade is afgezet. Een politiehond is op zoek naar sporen van de verdachte.

Ook een team van de forensische- en technische recherche is aanwezig om eventuele sporen veilig te stellen. Een buurtbewoonster vertelde aan persbureau Regio15 dat zij eerder in de middag geschreeuw hoorde. De politie heeft een eerste buurtonderzoek uitgevoerd. De politie is op zoek naar een donker getinte man. Hij is gekleed in een zwart-groene North Face jas, zwarte broek en grijze schoenen. De verdachte is in onbekende richting op een fiets weggereden.